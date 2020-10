Post confinement – Des packs alimentaires remis aux élèves

À l’approche de la rentrée scolaire, des élèves ont été dotés de packs alimentaires, hier. « Il s’agit d’un pack composé de nouilles, de sardines pour chaque élève dans cet établissement. Il a pour but d’appuyer sur le plan alimentaire les élèves dans deux écoles, à savoir l’EPP Volosarika Ambanidia et EPP Andoharano­fotsy et des enfants dans le sud », indique Jery Andria­nilanona, directeur de l’Éducation Fondamen­tale et de la Petite Enfance.

Destinés à mille six-cent élèves dans les deux écoles primaires publiques de la capitale, les packs alimentaires seront en appui aux élèves les plus nécessiteux et ce, afin d’affronter la rentrée des classes. Des cartons de sardines, et des tonnes de riz et de grains secs seront envoyés à destination du sud par la Fondation BOA dans le cadre de la lutte contre le Kere. « Les parents ont accompagné chaque élève durant la remise des dons. Le pack sera distribué à la famille », enchaîne-t-il.