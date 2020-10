Climat – Risques d’inondations et périodes sèches en vue

L’été austral 2020-2021 sera marqué par deux menaces climatiques. Des risques d’inondations au nord et au sud-est et des risques de périodes sèches à l’ouest, au sud ouest et au sud. Des pluies abondantes sont prévues dans la province d’Antsiranana, au mois de janvier et le cumul de précipitations sera supérieur à la normale saisonnière au sud d’Amoron’i Mania, à l’ouest d’Androy, au sud de l’Anôsy, dans l’ Atsimoatsinanana, au sud d’Atsina­nana, à Matsiatra Ambony, à Ihorombe, et à Vatovavy Fitovinany, au mois de mars.

Les précipitations seront inférieures à la normale saisonnière dans la région Melaky, en ce mois d’octobre. Il en sera de même au mois de décembre pour le nord des régions d’Anôsy et d’Androy, à l’ouest de Matsia­tra Ambony, à Ihorombe et au sud de Menabe. Cette période sèche pourrait toucher le nord d’Atsimo andre­fana, l’ouest de Matsiatra Ambony, le sud de Melaky et le nord de Menabe, au mois de février.

Les précipitations seraient, également, inférieures à la normale saisonnière, au mois d’avril, dans le sud.