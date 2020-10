Affaire de bois de rose – Verdict attendu sur le dossier Jaovato

Le verdict sur l’affaire opposant l’ancien député d’Antalaha, Jean Pierre Laisoa alias Jaovato à un opérateur dans la filière bois de rose est attendu ce jour à la Cour d’Appel d’Antananarivo. Dans cette affaire, Jaovato a été assigné devant le Tribunal de première instance d’Anosy le 7 août pour saisie-arrêt conservatoire de ses biens et comptes bancaires.

Le litige touche la vente des rondins de bois de rose en novembre 2012 et avril 2013. Il a été reproché à l’ancien député d’Antalaha de ne pas avoir honoré le paiement d’un montant de 1 585 408 000 ariary après la livraison des bois précieux. Dans sa décision, le Tribunal de Première Instance a donné gain de cause au plaignant avec la saisie-arrêt de tous les comptes bancaires et biens de la partie défenderesse.

Insatisfait de cette décision de la Justice, Jaovato a saisi le Tribunal de première instance le 16 septembre pour introduire une opposition. Le tribunal civil a ordonné la main levée des saisies par le précédent jugement le 17 septembre. L’adversaire de Jaovato a interjeté appel et l’affaire est actuellement en attente de verdict auprès de la Cour d’Appel d’Antananarivo.