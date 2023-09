UNIVERSITÉ PUBLIQUE – Un nouveau système d’enseignement à distance en gestation

Une perspective en faveur des étudiants malgaches. L’Université d’Antananarivo souhaite mettre en place une nouvelle méthode d’enseignement pour la prochaine année académique. C’est ce qu’a annoncé le président de l’Université d’Antana­narivo, le Professeur Mamy Ravelomanana. « Pour la prochaine année universitaire, l’Université d’Antananarivo souhaite augmenter le nombre d’étudiants inscrits, en mettant en place un nouveau système d’enseignement numérique à distance, afin de permettre à tous les enfants malgaches d’accéder à l’Université publique malgache ». Une information qui a été communiquée lors du salon de l’étudiant de l’Université d’Antananarivo, la semaine dernière. Ce nouveau système d’enseignement devrait aider les trente-cinq mille personnes inscrites chaque année. De plus, le salon de l’étudiant de cette année était axé sur le numérique sous le thème : « l’Université d’Antananarivo et le numérique : vers un meilleur système d’enseignement et une employabilité des diplômés plus efficiente ». Un choix très large de modules a été proposé pour permettre aux nouveaux bacheliers d’avoir une nouvelle opportunité sur les méthodes d’enseignement. De plus, l’enseignement à distance commence à gagner du terrain.