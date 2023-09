TRAFIC D’ARMES – Le parquet écroue trois suspects

Trois présumés coupables de trafic d’armes croupissent en prison, à la maison centrale d’Antanimora, depuis lundi. Ils sont des récidivistes, a souligné la police nationale.

Un commerce illicite d’armes et de munitions a récemment été démasqué dans la capitale par le service central de la surveillance du territoire. Le ministère public a envoyé, lundi, les trois suspects en détention préventive, à la maison centrale d’Antanimora. La date où ils comparaîtront à la barre du tribunal de première instance d’Antananarivo n’est pas encore fixée. Sur la base d’un renseignement, la police a pu vérifier qu’une personne détient une arme de guerre dans le quartier d’Ivato. Il s’agit d’une carabine semi-automatique soviétique, une SKS TP 90. Elle était à vendre avec cinq cartouches, le tout pour quatre millions cinq cent mille ariary. Un coup de filet a été organisé après avoir tenu la principale cible à l’œil pendant quelques jours. La police s’est faite passer pour un acheteur. Elle a piégé le trafiquant en lui proposant un rendez-vous, le 4 septembre. Elle lui a apporté et montré l’argent. L’homme, âgé de 54 ans, a mordu à l’hameçon. Il a facilement été pris sur le fait. L’arme et les projectiles ont été saisis.

Association de malfaiteurs

Le captif quinquagénaire a été emmené à Anosy pour répondre à un interrogatoire. Cuisiné, il est passé aux aveux et a cité deux complices de ses activités délictueuses. Deux jours plus tard, soit le 6 septembre, les deux autres individus sont tombés dans les mailles du filet de la police. L’un a été interpellé à Tongarivo Tanjombato et l’autre à Anosimasina Itaosy. Le lendemain, ils ont été transférés à la brigade criminelle à qui la suite de l’enquête a été confiée. D’après les informations communiquées par le ministère de la Sécurité publique, tous les trois étaient déjà fichés dans le tableau de chasse de la police nationale. « Ils ont participé à des vols à main armée dans la ville et les périphéries. Ils font partie des membres d’une association de malfaiteurs », indique-t-il. « Ils sont des récidivistes, déjà condamnés pour vol avec port d’arme. Ils sont récemment sortis de prison », accentue-t-il, sans toucher un mot par rapport à la provenance du fusil.