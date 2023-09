THÉÂTRE – La Troupe Lisin’Iarivo présente « Anao ny Safidy »

La scène culturelle malgache sera illuminée le 24 septembre à AFT Andavamamba, à partir de 15 heures, alors que la troupe Lisin’Iarivo se produira pour la dernière fois en cette année. Sous le titre «Anao ny Safidy,» cette performance théâtrale promet une expérience artistique inoubliable. Le spectacle se divise en deux actes distincts. La première partie sera consacrée à des présentations de mélodies captivantes, tandis que la deuxième partie révélera la pièce phare «Anao ny Safidy». « Cette œuvre théâtrale explore la vie quotidienne de l’Humanité, abordant des thèmes tels que la différence, l’amour, et les échecs. L’histoire invite les spectateurs à réfléchir sur la complexité de la vie, soulignant que les apparences peuvent être trompeuses et que des choix judicieux sont nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans ce monde. Dans un contexte marqué actuellement comme la période de propagande, la troupe Lisin’Iarivo souhaite transmettre un message de réflexion profonde à travers notre art » explique Dieu Donné Randria-narivony, leader de la troupe. La troupe Lisin’Iarivo, qui existe depuis 75 ans, a été un pilier de la scène culturelle malgache. Au fil des décennies, les membres de la troupe ont présenté des centaines de spectacles visant à promouvoir le théâtre malgache. Bien que leur nombre se soit réduit, la passion demeure. « Nous étions plus de soixante-dix membres avant, mais les autres sont partis à l’étranger pour leurs études et leur travail. Nous avons actuellement des membres qui sont des professionnels du théâtre », confirme Dieu Donné Randrianarivony.