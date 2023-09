TENNIS DE TABLE – Madagascar éliminé par l’Algérie en quarts

Madagascar a échoué à deux pas du titre. Madagascar a perdu contre l’Algérie en quarts de finale du Champion­nat d’Afrique par équipe, la nuit du mardi, en Tunisie. La sélection malgache n’a pas fait le poids face l’équipe algérienne. Le vice-champion d’Afri­que zone Est, Antoine Razafi­narivo s’est incliné au premier match devant Bouloussa Mehdi par 1 à 3 (5/11 13/11 4/11 1/11). Il a été d’ailleurs l’unique pongiste de la Grande Ile à arracher un set. Le multiple médaillé d’or des Jeux des Iles, Jonathan Nativel s’est plié par la suite devant Jellouli Milhane 0 à 3 (7/11 8/11 10/12). Et au dernier match, le champion d’Afrique zone Est, Fabio Rakotoarima­nana a été battu par le même Bouloussa Mehdi par 0 à 3 (11/13 10/12 4/11). La Grande Ile a fini deuxième à la phase de groupe, derrière le Nigéria. Madagascar a battu d’entrée le Zimbabwe par 3 à 0. Antoine s’est imposé 3 à 0 face à Tinotenda Fambira. Fabio a par la suite laminé Tatenda Mumvuma (3-0) et le double champion national, Setra Rakotoarisoa a défait Brian Chamboko (3-0). La formation malgache constituée par Fabio, Antoine et Nativel s’est inclinée par la suite devant l’équipe nigériane par 0 à 3. Et au troisième match, l’équipe malgache a battu par forfait mardi les Kenyans qui ne s’étaient pas présentés à l’heure du match. Seize équipes réparties en quatre groupes de quatre ont disputé le sommet continental par équipe. Le sommet continental entamera les épreuves doubles ce jeudi. Le duo en double mixte sera constitué par Antoine et Hanitra Karen. Fabio jouera quant à lui en compagnie de la Mauricienne, Prath. En double hommes, Madagascar alignera trois formations. La première formation sera composée de Fabio et Antoine, la deuxième par Nativel et Stephen, et Setra évoluera avec l’Ivoirien Oba Kizito.