MARAIS MASAY – Une grosse cylindrée heurte un piéton

La brigade des accidents a constaté deux drames routiers mortels, hier. L’un s’est produit à Andohatapenaka et l’autre à Marais Masay où un piéton de 58 ans a été renversé par une grosse cylindrée. Il est décédé. Le trafic était fluide sur la rocade récemment rénovée. Les véhicules en circulation étaient moins nombreux. « C’est normal que les motocyclistes et les chauffeurs roulent à pleine vitesse, que ce soit sur le trajet d’Ankorondrano vers Andranobevava ou sur le trajet inverse où s’est produite la tragédie », raconte Rija Olivier, conducteur de taxi, témoin oculaire. « La moto m’a dépassé un peu plus loin de là. Soudainement, tout a basculé dans l’horreur. Un passant a coupé pendant que le deux-roues était lancé à vive allure. Le choc était inévitable. Projeté, le quidam s’est aplati contre l’asphalte. Il n’a plus bougé. Son sang s’est répandu sur la chaussée », décrit un autre automobiliste. Le motard, un étranger, a été éjecté du guidon. Il s’est cassé les membres. Sa moto a glissé sur quelques mètres, laissant des traces apparentes sur la chaussée.