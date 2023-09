EXPORTATION DE VANILLE – Madagascar obtient une marge de manœuvre

Une marge de manœuvre sera accordée à Madagascar dans l’exportation de vanille vers l’Union européenne (UE). Afin de ne pas impacter sur le volume d’exportation de cette année, l’application de la nouvelle mesure de l’Union qui fixe les Limites maximales de résidus (LMR) à 0,02 mg de nicotine par kilo de vanille sera décalée après le mois de janvier 2024, si elle a été précédemment fixée au 15 septembre prochain, rapporte le communiqué du conseil des ministres d’hier. Cette décision intervient à la suite d’une récente rencontre du Commissaire européen pour la santé et la protection des consommateurs, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Industria­li-sation, du commerce et de la consommation, et le ministre de l’Agriculture et de l’élevage. En effet, l’UE procède à une révision des LMR sur les denrées alimentaires tous les 10 ans. À la suite de la dernière révision, le taux de nicotine présent dans la vanille est particulièrement concerné, touchant jusqu’ à 60% de la production, pouvant générer d’énormes pertes à l’économie malgache. Dès lors, une « task force » composée de trois ministères concernés a été créée pour engager des négo­ciations en profondeur avec les pays membres de l’Union européenne ayant des ambassades à Madagascar, comme la France et l’Allemagne. À en constater les résultats, le dialogue a alors porté ses fruits, accordant à la Grande île du temps pour écouler son stock de vanille de cette année et de prévoir d’autres actions en parallèle.

Opportunité

Par ailleurs, selon le communiqué du conseil des ministres, les différentes actions qui doivent être entreprises à cet égard sont déjà planifiées. Le groupe de travail prépare le document de demande de tolérance à l’importation, fixant ainsi les conditions d’accepter la vanille de Madagascar avec un taux dépassant la limite fixée par l’Union européenne, pour pouvoir continuer à entrer sur le marché européen. Par ailleurs, le Commis­saire européen a annoncé que ce mois-ci, chaque État membre de l’UE aura à nouveau l’opportunité de soumettre des modifications concernant la Limite maximale de résidus de nicotine dans la vanille malgache. Ces modifications pourraient être appliquées si le risque pour la santé des consommateurs européens n’est pas en jeu. Cependant, la responsabilité de l’évaluation du risque incombe à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), et il reviendra au Parlement européen d’approuver les recommandations formulées par l’EFSA en janvier 2024.