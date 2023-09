ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Des universités informelles signalées

Ahurissants. Des faits jugés très désagréables se présentent sur le secteur de l’éducation. Les institutions ou écoles informelles ruinent l’avenir des jeunes malgaches. Quelques universités ont été signalées pour des faits concernant des études à l’international. « On peut prendre l’exemple d’un étudiant qui devrait faire sa soutenance en vue de l’obtention du diplôme de doctorat (PhD). A cause du fait que son diplôme de Master ait été délivré par une insti­tution informelle, il s’est vu refuser la présentation de son mémoire », rapporte Aurélie Razafinjato, chargée de l’éducation, auprès de la présidence de la République. C’était lors de l’atelier de la revue sectorielle thématique de l’éducation, hier, au Radisson Blu. Des cas similaires sont nombreux et même sur la scène nationale. Des jeunes se voient refuser des stages pour cause de non-réglementation de l’institution d’où ils sont issus. Les institutions spécialisées dans la formation dans le domaine de la santé gagnent en nombre de ces cas. « La formation est dispensée aux étudiants alors que les moyens pour ce faire ne sont pas encore fournis dans leur intégralité », continue la responsable. Ces cas peuvent même aggraver la situation au niveau professionnel. Cela pourrait se voir aussi sur le niveau de ces étudiants. Leurs connaissances peuvent être limitées. L’éducation entre dans une tendance préoccupante. Cette responsable fait appel à la décentralisation pour réduire ce problème. « Les directions régionales des trois piliers de l’éducation ont les responsabilités principales sur la lutte pour la formalisation des écoles et institutions privées », enjoint la responsable. À part que les paperasses doivent être au complet, les enseignants aussi devraient être suffisants. En outre, tous les moyens techniques en place devraient aussi figurer dans les dossiers de demandes pour l’ouverture des insti­tutions universitaires. L’éducation est la base de tous les secteurs. C’est la raison pour laquelle l’atelier d’hier s’est tenu pour l’innovation de l’éducation dans tout Madagascar.