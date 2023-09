ÉLIMINATION DE LA FAIM – Des recherches sur les systèmes alimentaires avancent

La faim augmente depuis six années consécutives. Madagascar rejoint la vision mondiale ambitieuse de » Faim Zéro ». « Une coalition des Etats offre la possibilité de mener des recherches basées sur des données scientifiques et des preuves probantes. Ces recherches visent à identifier les points d’entrée systémiques pour éradiquer la faim et pour promouvoir une alimentation saine », relate un communiqué du ministère de l’Agriculture et de l’élevage. Une réunion des parties prenantes des systèmes alimentaires dans le pays a été organisée afin de produire des idées novatrices relatives à la transformation des systèmes alimentaires. Des études semblables ont été menées en Ethiopie, Malawi et au Nigeria. Les travaux ont ainsi démontré qu’un investissement annuel de 10 milliards de dollars par an, ciblant un ensemble d’interventions efficaces, est nécessaire. Ceci, afin d’atteindre l’Objecif de développement durable d’ici 2030. Shamba Centre for good and climate, réunissant des experts sur l’agriculture, présent à la réunion de mardi dernier, explique que les études formeront un catalyseur pour transformer les systèmes alimentaires à Madagascar tout en s’appuyant « solidement sur des données scientifiques incontestables ». Les résultats des études menées par divers experts donneront, entre autres, la définition d’un régime alimentaire sain pour les Malgaches. Le chemin s’avère encore long en ce qui concerne l’éra­dication de la faim, mais, au moins, des efforts sont engagés pour y arriver