ÉLECTION FMF -Trois candidatures à la veille de la date butoir

M-1 pile. L’assemblée générale élective de la fédération malgache de football (Fmf) aura lieu le 14 octobre, dans exactement un mois. L’élection du président de l’instance nationale du ballon rond est depuis toujours très suivie par les passionnés du sport et du football en particulier. À la veille de la date limite de dépôts de candidature, trois prétendants ont déjà déposé leurs dossiers jusqu’à hier. En démonstration, le deuxième vice-président de l’équipe actuelle de la fédération, Alfred Randriama­nampisoa a déposé ses dossiers hier après-midi, accompagné de seize présidents de ligues ainsi qu’une dizaine de candidats au poste de membre du comité exécutif. Il a été le troisième candidat à déposer ses dossiers au secrétariat de la fédération à Isoraka. Deux autres candidats à ne plus présenter l’ont déjà fait la veille. L’ancien secrétaire général de la fédération à l’époque du président Ahmad, Stanislas Rakoto­malala qui est l’actuel SG de l’association des clubs de football élites de Madagascar (CFEM) veut faire un come-back et viser cette fois le fauteuil du patron de l’instance mère. Et le troisième candidat s’agit du premier vice-président de la Fmf qui a occupé le poste du président par intérim après le départ du président élu, Raoul Arizaka Rabekoto. Le dépôt de candidature ne sera clos que vers ce soir. D’autres prétendants sont encore attendus ce jour jusqu’à 18 heures.