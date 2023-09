COOPÉRATION FRANÇAISE – BOENY – Nouveau financement d’un millions cinq cent mille euros octroyé

Visite fructueuse et marathon de l’ambassadeur de France, Arnaud Guillois, dans la région Boeny, mardi dernier. Le directeur de l’Agence française de développement (AFD), Yves Guicquéro, l’a accompagné durant son séjour dans la région Boeny. La délégation a également rencontré le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, à son bureau, au bloc administratif à Ampisikina. Un nouveau financement évalué à un millions cinq cent mille euros vient d’être ainsi octroyé. Ce, grâce à la coopération avec le partenaire Grand Est solidarités et coopérations pour le développement (GESCOD) qui travaille à Mahajanga. Le diplomate français a également visité les deux Centres hospitaliers universitaires (CHU) d’Androva et de Mahavoky Atsimo, ainsi que le collège français Françoise Dolto à Andovinjo. Lors de cette visite au collège français, le conseiller de coopération et d’action culturelle, Patrick Bosdure, et Béatrice Alerte, cheffe du service économique, étaient aussi présents. L’ambassadeur a consacré un court échange avec les parents d’élèves. Le prochain projet d’ouverture d’un lycée français à Mahajanga était au centre du débat lors de cette rencontre avec les responsables du collège français de Mahajanga. De plus, il était descendu à Besely pour constater de visu le chantier de construction du lycée agricole au sein des Ecoles du monde, grâce au financement de l’AFD. L’ambassadeur Arnaud Guillois a aussi discuté avec les ressortissants français résidant à Mahajanga. Le gouverneur a rappelé la coopération avec le GESCOD, ex-IRCOD, quand il était maire de la ville de Mahajanga. « Nous souhaitons une coopération entre l’ambassade de France et la région Boeny dans deux domaines. L’ouverture de débouchés dans le secteur commercial entre Mahajanga et Mayotte. Ce, pour permettre aux jeunes d’exporter leurs produits d’agriculture et d’élevage. Et aussi la vente de la destination Mahajanga, afin de développer le tourisme dans la région Boeny ». « Votre projet de développement est intéressant. L’ambassade tentera d’explorer une éventuelle coopération. Les différentes structures et entités devront être consultés », a promis l’ambassadeur.