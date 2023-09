CONSEIL DES MINISTRES – Le gouvernement collégial prend ses marques

Le gouvernement collégial commence à exercer ses pouvoirs conférés par la loi, en effectuant son premier conseil des ministres. Quelques changements sont constatés.

C’est une situation inédite. Le chef de l’État par intérim exerce officiellement ses fonctions. Le Premier ministre Ntsay Christian et les membres du gouvernement collégial ont effectué leur premier conseil des ministres hier dans la matinée, au Palais de la primature à Mahazoarivo, avec la présence du secrétaire général de la présidence de la République, du secrétaire général adjoint et le directeur de cabinet de la Présidence. Des changements sont apportés par le gouvernement collégial au niveau de la forme puisque dorénavant, le conseil des ministres se déroulera au Palais de Mahazoarivo, si avant, c’était au Palais d’Iavoloha. L’horaire a également changé car maintenant, le conseil se tient dans la matinée peu après le conseil du gouvernement. D’après Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture, et porte-parole du gouvernement collégial, joint au téléphone hier en début de soirée, les conseils se tiendront désormais chaque mercredi, à 9 heures pour celui du gouvernement et à 11 heures pour celui des ministres.

Déroulement

Au début de la séance d’hier, les ministres ont été notifiés des décisions de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) concernant les attributions du gouvernement collégial. C’est là que des questionnements résident. Au niveau de la procédure, qui est-ce qui signe les décisions prisent? « Les prises de décisions ne se font pas par des signatures, une fois ces décisions prisent, on reçoit juste des notes du conseil », explique Lalatiana Rakotondrazafy. Selon toujours la porte-parole, dans le fonds, rien n’a changé par rapport aux conseils des ministres habituels à part le fait que ce n’est plus le président de la République qui le dirige mais le Premier ministre. « Les prises de décisions sont collégiales puisqu’on ne fait qu’appliquer les décisions rendues par la HCC qui sont claires », explique-t-elle. À noter que d’après ces décisions de la Haute Cour, le Premier ministre a une voix prépondérante au sein du gouvernement collégial mais les prises de décisions se font collégialement et à la majorité. Cepen­dant, la Cour ajoute que si les voix sont partagées, le chef du gouvernement collégial possède la prépondérance de la voix. Plusieurs décisions ont été prises lors de ce premier conseil des ministres du gouvernement collégial. Le premier étant le rapport des réunions interministérielles avec des représentants de l’Union européenne sur les Limites maximales de résidus contenues dans la vanille. Le conseil à aussi approuvé le transfert de crédit au profit de la Ceni pour les fonds de contre-valeurs venant du Japon. Comme d’habitude, le conseil prend en main les diverses taxes sur les achats de plusieurs ministères. Ce premier conseil des ministres est comme un gage de légitimité pour le gouvernement collégial. Néan­moins, le Premier ministre endosse deux casquettes, celle du chef du gouvernement et chef de l’institution en charge de l’intérim de chef de l’État, impliquant tous deux beaucoup de pouvoir, mais aussi de grosses responsabilités.