ANTSIRANANA-MALADIE INFANTILE – Création d’un Institut en réhabilitation Neuropsychiatrie

La création, à Antsiranana, du premier Institut supérieur privé en Réhabilitation Neuropsychiatrique Infantile, est une première pierre dans la construction du secteur de l’enfance inadaptée.

En collaboration avec l’université d’Antsiranana, ce premier Institut à Madagascar est spécialisé dans le domaine de la science de Réhabilitation Neuro- psychiatrique Infantile. Plus précisément, il est dédié au traitement des enfants qui souffrent de troubles psychologiques, neurologiques, d’autisme, de handicaps différents, etc. Selon les explications, l’idée de la création est née d’une constatation qu’aucun institut de ce genre n’existe à Madagascar, alors que le besoin est là et que la situation est grave. Pour le seul cas d’ Antsiranana, il existe une cinquantaine d’enfants avec des déficiences mentales, considérés comme un fardeau, et sont souvent marginalisés par la société. Depuis 2017, cet institut, fruit d’une collaboration avec le Docteur Enrico Papa (Neuropsychiatre infantile en Italie) et le Docteur Antonia Rinaldi (Directrice d’un centre de réhabilitation en Italie), a reçu son autorisation d’ouverture, habilitée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il aurait dû être ouvert en 2018, mais la pandémie de Covid-19 a retardé son ouverture. Les cours ont déjà débuté, il y a deux ans, au sein de la Polyclinique Next Onlus , située dans le quartier Scama et sont suivis par douze étudiants malgaches, issus du monde médical, c’est-à-dire, des paramédicaux licenciés, des diplômés en psychologie ou encore des docteurs en médecine.

Enseignants renommés

En fait, les étudiants sont en train de terminer la deuxième année de formation et l’Institut a déjà entamé les stages, en vue d’obtenir le diplôme de Master 2 en Réhabilitation dans le domaine de la Neuropsychiatrie infantile, et ce, en se conformant au système LMD (Licence, Master, Doctorat). Notons qu’à partir du prochain cours, l’Institut sera ouvert aux bacheliers intéressés par la filière en vue de l’obtention du diplôme de licence. Ce nouvel établissement est exceptionnel car les cours sont assurés par des professeurs malgaches et étrangers de renom sous la direction du Docteur Zanadaory, psychiatre à Antsiranana, qui a bénéficié de la coopération de plusieurs spécialistes étrangers. Citons, entre autres, l’illustre Professeur Edwige du célèbre Institut Gasilini de Gêne en Italie, en coopération avec le Docteur Eugenia Dufour , l’équipe du Docteur Moretti Paolo du même Institut en Italie Les derniers cours concernant l’orthophonie et psychomotricité ont été tenus par les deux médecins italiens, Docteur Silvia Stallone et Docteur Maria Grazia d’Alessio. « La formation, d’une utilité considérable, a pour objectif de préparer ce nouveau profil professionnel pour traiter tous les garçons , filles et même les adultes qui souffrent de maladies mentales et d‘autisme », a précisé le précurseur du projet, le Docteur Luigi Bellini. À part cela, un endroit pour les enfants autistes et leurs parents, dénommé IME ou Institut Médical Educatif sera prochainement bâti et les spécialistes pourront tout de suite le faire fonctionner. Comme il n’en existe aucune à Madagascar, c’est vraiment une initiative exceptionnellement positive. Car cela vise à aider les parents des enfants atteints de troubles mentaux dans leur vie personnelle.