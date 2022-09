ArkeUp Academy : Le centre de formations spécialisé en IT à Madagascar

Les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans le quotidien des malgaches depuis quelques années. En plus de faciliter la vie de tout un chacun, la new tech ouvre aussi des portes à de nouvelles opportunités tant pour les entreprises que pour les travailleurs. Conscients de l’impact que peuvent avoir ces innovations sur la vie professionnelle des individus, et sur le développement durable du pays lui-même, nous avons érigé un centre de formations essentiellement consacré à l’IT. Nous avons donc comme ambition de “Contribuer au développement du pays à travers des formations innovantes et des partenariats stratégiques”. Qui sommes-nous ? Que pouvons-nous vous offrir ? Quelles perspectives pour vous ? Nous vous disons tout dans cet article.

Qui est ArkeUp Academy ?

ArkeUp Academy Océan Indien est une jeune entreprise qui s’est implantée à Madagascar en novembre 2019. Bien que très récente, nous nous appuyons principalement sur les dizaines d’années d’expérience de notre maison-mère eTech group ArkeUp pour déployer nos ailes. Aujourd’hui doté d’un peu moins de 700 ingénieurs, eTech met à notre disposition ses ressources nous permettant de fournir l’appui nécessaire à nos concitoyens pour intégrer le concept de la digitalisation effective.

Mis à part nos talents locaux, nous avons également développé des partenariats avec des entités et formateurs étrangers. Notre établissement est, en l’occurrence, devenu Cisco Networking Academy (Cisco Netacad), grâce à la présence d’instructeurs certifiés et accrédités Cisco dans notre équipe. Cette organisation a développé un programme mondial de formation qui prône le développement de carrière pour les étudiants et les professionnels en formation ou en reconversion. Et comme nos valeurs coïncident avec les siennes, le partenariat établi entre nos deux entités nous permet de prodiguer des formations certifiantes à l’échelle internationale signées Cisco.

Les formations que nous offrons

Depuis nos débuts, nous avons développé une panoplie de formations englobant les technologies, méthodologies et stratégies nécessaires aux métiers du digital.

Issu du numéro 1 du digital eTech Consulting, ArkeUp Academy met en avant les compétences en développement applicatif telles que :

le développement front-end avec les modules JavaScript et React

le développement back-end avec les modules NodeJS et MongoDB

le développement d’applications mobiles, web et bureau (Flutter, React Native, JAVA…)

Aussi, en tant que CISCO Networking Academy, nous avons un volet complet sur l’administration réseau.

Dans cette catégorie, nous disposons les formations suivantes :

CISCO CCNA v7

CISCO CCNP ENCOR

CISCO CyberOps Associate

Ensuite, nous avons les formations axées sur les stratégies marketing :

Marketing Digital Entreprise

Social Media Management

Social Media Optimization

Search Engine Optimization

Design UI/UX

Design Thinking

Pour les plus avancés dans les métiers du digital, nous avons mis en place des formations certifiantes à l’échelle internationale notamment pour la gestion de projet et la gouvernance IT telles que :

Méthode Agile

ITIL v4 Foundation

Project Management Professional

Cobit 2019 Foundation

Certaines formations sont par ailleurs transverses et peuvent être suivies par tous les professionnels. Ce sont notamment :

le DevNet Associate

la Data Science & Machine Learning

l’administration système avec Linux

la conduite du changement

Ces listes n’étant pas exhaustives, nous avons la dernière catégorie de formations qui est “VOTRE FORMATION SUR MESURE”. Grâce à cette formule, les entreprises ont la possibilité de monter avec ArkeUp Academy la formation la plus adaptée à leur contexte réel et leurs besoins spécifiques.

Les formations pour ce mois de septembre

Pour propulser une carrière, il faut commencer généralement par étoffer le CV, puis acquérir plus d’expérience dans un domaine défini. Pour vous, entreprises qui souhaitez faire monter en compétence vos collaborateurs, notez les formations du mois :

05 septembre 2022 : CyberOps Associate (pour tout ce qui concerne la cybersécurité et la sécurisation de votre réseau d’entreprise)

20 septembre 2022 : Linux (administration système)

22 septembre 2022 : Design Thinking (les stratégies à mettre en place pour des designs adaptés pour vos clients)

26 septembre 2022 : Design UI/UX (les méthodologies à suivre pour avoir un web design centré sur l’utilisateur)

28 septembre 2022 : Data Science & Machine Learning (la formation sur l’intelligence artificielle)

28 septembre 2022 : Conduite du changement (parce que tout changement n’est pas évident pour vos collaborateurs, un accompagnement est de mise)

29 septembre 2022 : Méthode Agile (la formation pour une meilleure gestion de vos projets)

Et n’oubliez pas que vous pouvez faire financer vos formations par le Fonds Malgache de la Formation Professionnelle (FMFP). En effet, toutes nos formations sont éligibles au sein de cette organisation.

Pour tout contact, nous sommes joignables au +261 34 69 220 03. Vous pouvez également nous adresser un email à formation.aaoi@arkeup-academy.com.

Retrouvez plus de détails sur les formations sur le site de Arkeup Academy Océan Indien : https://www.arkeup-academy.com/fr