Tournée – Sophie Ratsiraka dans son fief paternel

Retour aux sources. Pour son premier déplacement depuis sa nomination comme ministre de l’Artisanat et des métiers, Sophie Ratsiraka a visité la région Atsinanana. Convaincue que ces deux domaines peuvent être un moteur du développement économique, elle a procédé à la distribution des cartes professionnelles à de nombreux artisans. « L’entrée dans le circuit formel peut offrir de nombreux avantages aux artisans qui travaillent souvent en catimini. Ne serait-ce que le renforcement de capacité, le recyclage et la formation technique. Tout comme l’accès à des lignes de crédits bancaires ». Dans la commune d’Antetezambaro où la vannerie et ses variantes constitue l’essentiel des produits artisanaux, Sophie Ratsiraka a sensibilisé les concernés à la protection de l’environnement par le reboisement, pour garantir l’approvisionnement en matières premières qui commencent à se raréfier. Elle a aussi fait dons de matériels, peintures et tôles pour redorer le blason du bureau de la Direction régionale du ministère.

Sophie Ratsiraka a commencé cette descente par une visite de courtoisie chez le cardinal Désiré Tsarahazana, puis chez les autorités et élus locaux.