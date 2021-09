Santé Antanimalandy – L’hopital Saint Jean-Paul II inauguré

Fonctionnel depuis quelques années à Maha­janga, l’hôpital Saint Jean Paul II à Antanimalandy vient d’être inauguré samedi dernier. Le Ministre de la Santé Publique et le Nonce Apostolique, Ambassadeur du Vatican à Madagascar ont assisté à la cérémonie d’inauguration avec les autorités locales dirigées par le Gouverneur de la région Boeny.

La commune de Mahajanga compte désormais quatre grands établissements sanitaires ou hôpitaux dont deux CHU à Androva et Maha­voky atsimo. L’église luthérienne possède son hôpital FLM à Antanimalandy et récemment l’église catholique vient d’ouvrir ce centre de santé de qualité.

« La mise en œuvre de la politique globale est d’encourager les partenariats public-privé tel que l’établissement de l’Hôpital St-Jean-Paul II », a déclaré le ministre de la santé Publique, lors de son intervention. Nous recherchons la santé pour tous à tout moment conformément au 5ème engagement. L’établis­sement hospitalier respecte les normes fixées par le Président selon l’engagement n°5 du Velirano. Le coût des soins est abordable pour tout le monde, a déclaré le Gou­verneur lors de l’inauguration officielle de l’Hôpital St-Jean Paul II d’Antani­malandy.

« La Médecine générale, la chirurgie, la médecine dentaire et bucco-dentaire ainsi que le service de la maternité, l’échographie et les examens divers sont déjà disponibles au HJP II. La construction d’autres hôpitaux est en cours et huit médecins spécialistes sont encore en formation à l’étranger. Ainsi, dans cinq ans, l’hôpital sera en mesure de répondre en grande partie aux besoins des patients », a précisé le père Abel, directeur de l’hôpital

Ce projet d’établissement de santé ouvert à Antani­ma­landy est la mise en œuvre du partenariat public privé qui vise à répondre en partie aux besoins des mala­des dans la région Boeny. Le slogan de Saint Jean-Paul II est « l’hôpital guérit la chair et guérit l’esprit ».