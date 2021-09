Rugby – Doppel top 20 : Défaite d’entrée et douche froide pour Cosfa

Grosse surprise au cham­pionnat de Madagascar Elite Fédérale 1 de rugby au temple du rugby d’Andoha­ta­penaka dimanche. Pour sa première apparition au « Doppel top 20 », les joueurs de Cosfa ont été battus d’entrée par les gars de TFM Ankasina sur le score de 22- 23. Partant favoris grâce à leur titre acquis en 2019, les militaires ont dominé les quarante premières minutes et ont mené sur le score de 15 à 10.

À la reprise de la seconde mi-temps, les militaires ont multiplié les attaques et à la 47e minute , Rahery, le numéro 14, a réussi à marquer un essai, non transformé, ce qui a donné un avantage de 10 points au COSFA : le score était alors de 20 à 10. À la 64e minute, Tanjona, de TFMA, a réussi à marquer un coup de pied de pénalité portant le score à 22- 13. Le tournant du match arrive à la 69e minute lorsque le joueur de Cosfa appelé Zaka reçoit un carton rouge, encourageant les XV flèches d’Ankasina à multiplier les attaques.

Ils ont fini par trouver l’ouverture en marquant un essai à la 77e ,ramenant les deux équipes à 22-18. Mamitiana a transformé l’essai, COSFA ne menant plus que de deux points (22-20).La douche froide pour Cosfa arrive à la 80e lorsque Mami­tiana réussit à marquer un coup de pied de pénalité à la dernière minute, changeant le score à 22-23. Le COSFA a été battu, «lanin’ny moka fohy » selon les expressions courantes des amateurs de l’ovale.

Le match d’ouverture de la journée entre TFA Anatihazo et 3FAI Vakinankaratra à neuf heures était un match piège pour les gars d’Anatihazo, qui devaient confirmer leur première victoire lors de la première journée devant JST Ambondrona (19-8) pour conforter leur place de leader dans la poule A.

À l’entame du match, les joueurs de 3FAI, emmenés par Bolo, ont réussi à marquer un essai à la 4ème minute. Le numéro 9 Jaona a transformé l’essai. A la 19ème minute, Bolo, de 3FAI, a marqué son deuxième essai, ramenant le score à 14-0. Les joueurs de TFA Anatihazo sont sonnés mais ne désespèrent pas. A la 21ème minute, les gars d’Anatihazo ont réussi à marquer un essai avec la transformation de Pinah à la clé et ramènent les deux équipes à 14-7. Le score est de 17-7 à la première mi-temps.

Réveil de TFA

À la deuxième mi-temps, les joueurs de TFA se réveillent et un essai libérateur de Tojo est arrivé à la 53ème minute. Il s’est chargé lui-même de la transformation et le score est à 17-17. Jusqu’à la 80ème minute, les joueurs de TFA Anatihazo réussissent à marquer deux essais et le score final est de 20-29 en leur faveur.

Le match entre l’équipe du ministère de la Santé, le 3FB, et STM Savonnerie est un match équilibré. Les deux équipes se sont neutralisées avec un score final de 29-29.

Le match très attendu de la journée a été la confrontation entre FTM Manjakaray et USCAR Commune. Tête de la poule D, les rugbymen de Manjakaray ont assuré dès l’entame du match car Jean Yves, le numéro 11, a réussi à marquer un essai à la première minute du match. Mika a assuré la transformation, portant le score à 7-0. A la 18e minute, Toussaint de l’USCAR a marqué sur un coup de pied de pénalité, ramenant les deux équipes à 7-3.

Motivés par les trois premiers points, les joueurs de la Commune urbaine ont réussi à aplatir dans l’en-but de l’équipe adverse avec un essai de Noé (21ème minute). Les deux équipes multiplièrent les attaques et à la fin de première période, le score étaient de 26-16 en faveur de FTM Manjakaray.