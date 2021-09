Météo – Une hausse de la température dans les trois jours

Après un weekend animé par un temps froid, un temps plus clément s’installe sur les Hautes terres à partir de ce jour. Les températures dans la grande île connaîtront une hausse par rapport à la moyenne. Les températures seront de nouveau en hausse progressive sur toute l’île pour les trois prochains jours.

Pour ce jour, ciel nuageux avec des risques de pluies faibles sur Antsiranana I-II, Sava et Analanjirofo. Un temps nuageux à partiellement nuageux sur Diana, la partie Est de Sofia, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vato­vavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana et le versant Est des hautes terres et un temps globalement ensoleillé sur le reste. Pour l’après-midi, on aura un temps nuageux à partiellement nuageux avec des pluies localement faibles autour de Maroantsetra et Sambirano.

Le temps sera partiellement nuageux à ensoleillé ailleurs, devenant nuageux en fin d’après-midi sur les hautes terres, le versant Ouest du pays, ainsi que le continent des régions Atsimo Andrefana, Anosy et Androy.

Dans les Hautes terres, les températures vont varier de 6 à 12°C pour les minimales, dont principalement dans la région Vakinankaratra. Dans la capitale, les températures minimales seront de 10 à 12°C. Les températures maximales seront de 28° à 29°C dans les Hautes terres centrales. Elles grimperont jusqu’à 36°C dans la région Andrefana, Menabe.

À Morondava, les mercures varieront entre 23/35; à Mananjary 20/26; à Fara­fangana 20/26. Les brouil­lards matinaux seront de retour sur les hautes terres centrales. Il fera sec sur presque tout Madagascar. Les brouil­lards matinaux persisteront sur les Hautes terres. De plus, on prévoit un temps sec dans tout Mada­gascar, mais en raison de la chaleur, on aura un temps nuageux avec possibilité d’averses sur quelques régions des Hautes terres et sur la partie ouest en fin d’après-midi. Les personnes vulnérables sont invitées à rester vigilantes face aux variations des températures.