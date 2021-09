Faratsiho – Cinq bandits braquent un commerce

Une escouade de bandits armés a frappé à Ambatondradama Faratsiho. Dans la soirée de vendredi aux alentours de 18h30, cinq individus munis d’armes blanches et de pistolet automatique ont attaqué un épibar. La recette de la commerçante pris pour cible est tombée dans l’escarcelle du gang armé selon les préjudices déclarés aux forces de gendarmerie. La victime a été dans la foulée dépouillée de ses bijoux, dont un collier et une bague en or.

D’après la déclaration de la victime, les bandits se sont fait passer pour des clients. En arrivant dans l’épi-bar, ils ont passé leur commande et se sont installés sur une table comme de simples clients. Les cinq malfaiteurs ont fait diversion en buvant des boissons alcooliques. Soudain, ils ont sorti un couteau avec laquelle ils ont tenu en respect la propriétaire. Se montrant impitoyable, ils ont volé la caisse et sommé à la femme de leur remettre ses bijoux. Le montant de la somme dérobée n’est pas encore déterminée. Après avoir sévi, les malfaiteurs ont quitté les lieux en courant comme des dératés. En prenant le large, ils ont tiré un coup de feu en l’air pour dissuader les poursuivants téméraires. Les fuyards demeurent jusqu’à maintenant introuvables