Baccalauréat à Antsiranana – Un flop pour la série S

Les résultats du baccalauréat à Antsiranana sont publiés. Un constat s’impose, c’est la catastrophe pour la nouvelle série S.

ENFIN, les résultats du baccalauréat à Antsiranana sont rendus public, malgré le retard causé par le non-paiement des indemnités des enseignants correcteurs. Sur les 15 921 candidats inscrits, 10 366 sont devenus bacheliers. Le taux de réussite global est de 65,11% toutes séries confondues. Malgré la pandémie de covid-19, ce résultat est meilleur par rapport à la session précédente qui a affiché un taux de réussite de 42,18%.

Le taux de réussite est de 64,01% pour le baccalauréat de l’enseignement général, tandis qu’il est de 85,3% pour l’enseignement technique, technologie et professionnel. La série « S » a le pourcentage le plus bas 21,54% et A2 tient toujours le record comme chaque année 69,44%.

Le rituel est le même chaque année quand les élèves de la classe terminale ont découvert leurs résultats. Au lycée Mixte un groupe de nouvelles bachelières explosent de joie lorsqu’elles parviennent à voir leurs noms sur la liste des admis. « J’ai eu mention assez bien, donc je suis contente », lance l’une d’elles. « J’avais des petits doutes quand même, avec l’année qu’on a passée, c’était compliqué », temporise un autre élève.

Certes, beaucoup sont soulagés, parents ou élèves. L’émotion était vive dans les cours des lycées, mais c’est un véritable casse-tête pour l’université car l’accueil de ces étudiants sera difficile pour des raisons logistiques. « Tout dépend de beaucoup de paramètres » explique un enseignant de l’Ecole Supérieur de Polytechnique qui affirme que la capacité de l’établissement est seulement de deux cents à deux cent cinquante étudiants chaque année.

Sous le choc

Toutefois, les candidats de la série S d’Antsiranana ont été sous le choc en apprenant les résultats, même s’il fallait un peu s’y attendre. Sur les sept classes de série « S » du lycée mixte, seulement 45 candidats ont été admis. Les parents et les candidats qui sont venus pour regarder les résultats pensaient tout d’abord qu’il y avait erreur, car les résultats de la série S figuraient sur deux feuillets uniquement, contrairement à ceux des autres séries.

Réellement, il n’y a pas d’erreur, effectivement seuls 45 candidats ont pu passer leur baccalauréat S dans toute la ville d’Antsiranana . Il faudra donc s’attendre à des embouteillages et des sureffectifs cette année dans les salles de terminales S avec tous les redoublants.

Ils ont avancé des hy­pothèses pour expliquer ce résultat, mais c’est trop tard. Citons entre autres, le sujet physique-chimie qui a été particulièrement long et ne semblait pas destiné à être résolu dans le temps imparti. Concernant l’examen de Mathématiques, coefficient 6 , il portait en grande partie sur des questions qui n’ont pas été enseignées durant l’année scolaire…

« C’est le premier examen des nouvelles séries S et L, et autant les organisateurs que la communauté scolaire sont en phase de test, mais il est fort regrettable que ce soit les enfants, cobayes dans l’histoire, qui paient les pots cassés » a indiqué un notable de la ville, enseignant retraité de l’Université.