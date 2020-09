Rentrée scolaire – Les écoles publiques sont payantes

Inscrire son enfant dans un établissement scolaire public n’est pas gratuit. À l’inscription ou à la réinscription, un parent doit acquitter des frais généraux et/ou la cotisation de l’asso­ciation des parents d’élève. Une somme qui varie d’un établissement scolaire à un autre. Au Collège d’enseignement général (CEG) à Antanimbarinandriana, entre autres, la somme à verser est de 48 000 ariary.

Au lycée Andohalo, les parents doivent disposer d’au moins 66 000 ariary, dont 41 000 ariary par élève pour les frais généraux et 25 000 ariary par parent, pour la participation des parents au paiement du salaire des enseignants non fonctionnaires (ENF), de 30 000 ariary, dans d’autres établissements scolaires. « Nous avons des enseignants non fonctionnaires parmi nos personnels enseignants. Tous ne sont pas encore recrutés. L’établissement ne dispose pas de moyens pour les payer, ce sont les parents d’élève qui cotisent pour les rémunérer », explique le directeur d’une EPP.

Le ministère de l’Edu­cation nationale soutient que seul le droit d’inscription est gratuit mais les autres frais ne sont pas pris en charge par l’Etat.