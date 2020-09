Prévention – Des écoles se préparent pour la rentrée

L’école va reprendre, en dépit de l’épidémie de coronavirus. Des établissements scolaires se préparent pour cette rentrée. Leurs actions se concentrent dans la prévention de cette maladie. Dans la zone administrative pédagogique (ZAP) d’Ankadinandriana, district d’Avaradrano, la Coalition nationale de l’éducation pour tous (Conamept) a mené une séance d’information et de sensibilisation sur la prévention de la propagation de la Covid-19, dans les écoles, aux parents d’élève et aux enseignants. « La sensibilisation permet aux enfants de s’habituer à appliquer les gestes barrières, aussi bien à la maison, que sur le chemin de l’école et lorsqu’ils arrivent à l’école. Et même chose, dès qu’ils sortent de l’école, sur le chemin du retour et lorsqu’ils arrivent chez eux », indique le Conamept.

Ces sensibilisations ont été suivies de dotation de matériel de prévention. Ainsi, le Conamept a remis des sceaux qui servent de dispositif de lavage de main, des savons, des blouses, des solutions hydroalcooliques et des pulvérisateurs à la ZAP Ankadinandriana. Le Conamept va poursuivre ses actions dans la ZAP de Sabotsy Namehana, la semaine prochaine.