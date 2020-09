Dimension pandémique – La covid-19 se recentre au Nord

Le coronavirus se recentre dans la partie septentrionale de l’île où sont localisés les deux décès supplémentaires annoncés pendant le week-end.

Concentration vers le Nord. C’est le rythme suivi par l’augmentation rapide du nombre de contaminés et de décédés à cause du coronavirus. Les dernières précisions fournies par le centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus dans la région Diana, rapportent l’existence de « cent vingt-sept personnes en cours de traitement dont cent-dix dans la ville d’Antsiranana, cinq à Ambilobe, une à Ambanja ». Un homme de soixante douze ans, le nouveau cas de décès lié au coronavirus annoncé hier par la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana est localisé à Antsiranana, chef-lieu de la région Diana. Cette porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus a également signalé hier pour le cas de région Diana, « trois nouveaux cas, trois cas guéris, deux à Antsiranana et un à Ambilobe et quatre patients en état grave ». La veille, vingt trois nouveaux cas sont recensés dans la région Diana dont vingt-et-un à Antsiranana avec un malade supplémentaire en état grave. Les deux centres hospitaliers universitaires à Antsiranana qui sont respectivement situés sur la Place Kabary et dans le quartier de Tanambao hébergent les malades du coronavirus en état grave dans la région Diana.

Avant l’annonce hier du cas de décès lié au coronavirus à Antsiranana, seize morts de la pandémie ont été enregistrés dans l’ensemble de la région Diana. Samedi, le cas de décès lié au coronavirus annoncé par la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana s’est trouvé dans la région Sava. Cette dernière enregistre huit nouveaux cas contaminés ce même-jour. La région Sava va connaître à partir de mardi l’ouverture de la campagne d’exportation de la vanille or des cas de décès liés au coronavirus sont déjà enregistrés dans les villes d’Antalaha et de Sambava. Ces deux localités deviennent depuis le début de ce mois les destinations des négociants de vanille étant donné que la qualité et la quantité requises par les importateurs à l’étranger s’y trouvent. Dans l’ensemble du pays, soixante nouveaux cas positifs détectés à partir de six cents quarante-six tests réalisés ont été annoncés samedi. Le lendemain, c’est à partir de quatre cent soixante tests effectués que sont découverts les vingt-nouveaux cas positifs. Mille cent soixante-seize contaminés sont en traitement dont trente quatre patients en état grave et deux cent onze personnes décédées du coronavirus jusque-là.