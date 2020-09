CUA – Des arrêts de bus supprimés

Des arrêts ont été supprimés pour assurer la fluidité de la circulation dans la capitale. À travers une note de la direction des transports et de la mobilité urbaine au niveau de la Commune Urbaine d’Antananarivo, la commune annonce les changements de près de six arrêts dans des endroits où les bouchons sont fréquents. C’est le cas de l’arrêt au niveau d’Ambohidahy Ankadindra­mamy, entre la station Total et l’École Primaire Publique Ambatomaro.

Pour les voitures du côté d’Analamahitsy pour rejoindre Ambohitrarahaba, ce sera l’arrêt de bus entre le dispensaire et la RDA Analamahitsy. Pour les bus qui rejoignent depuis Nanisana vers Ambohitrarahaba, l’arrêt entre le percepteur et RDA Analamahitsy.

Pour ceux qui rejoignent Ankazomanga du côté d’Antanimena, l’arrêt devant l’endroit nommé « Location Vaisselle » n’existe plus mais sera déplacé devant le rond point boulevard. À Ankadim­bahoaka, l’arrêt devant la gare Sonierana, devant « Trano Fitaratra », sera supprimé.

Pareillement pour l’arrêt du côté d’Amboditsiry près du bac à ordure. Le non respect des changements annoncés sera sanctionné.