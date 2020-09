Commission de mise en accusation – Les membres de bureau à majorité IRD

Le traitement des dossiers des hautes personnalités devant la Haute cour de la Justice est encore en instance. Les députés attendent la session budgétaire en octobre pour examiner les affaires délicates que la juridiction de poursuite leur a transmises. Cependant, ils ont profité la session extraordinaire tenue le 26 août pour mettre en place les membres du bureau de la commission de mise en accusation. Ainsi, le vice-président et les deux rapporteurs sont connus : Tiana James Andriamiatrikarivo, élu à Ifanadiana est le vice président. Les sièges des deux rapporteurs sont attribués à Djohary Lee Andrianambi­nina, député de Vondrozo et Alexandrine Tsimahalefy élue à Miandrivazo. Rappelons que le bureau est conduit par Honoré Tsabotokay, député de Vohipeno.

Ces élus majoritairement issus de la plateforme IRD, à l’exception de Djohary Lee Andrianambinina d’Ifanadiana qui porte la casquette d’un indépendant, travailleront sur les dossiers impliquant les anciens dirigeants de la transition et le précédent pouvoir. Ils seront assistés par des simples membres composant des éléments du Tiako i Madagasikara et le groupe parlementaire républicain. Dans sa mission, la commission entend mener ses activités en toute indépendance et intégrité. Mais son pouvoir est néanmoins influencé par l’inexistence des moyens nécessaires. « En effet, la réunion pour étudier les dossiers en instance devrait attendre la prochaine session faute de budget. Les élus sont rentrés chez eux après la session extraordinaire », explique Honoré Tsabotokay, président.