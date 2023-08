Trois bandits armés se sont faufilés dans la maison d’un gendarme, à Soamahamanina Tsiroanomandidy, vendredi soir, quand il était encore dans son lieu de travail. Les assaillants ont menacé et mis à genou sa femme et leur fille. Ils sont repartis avec une somme de vingt mille ariary, un téléphone et trois chaussures. La poursuite effectuée par la police et la gendarmerie était infructueuse.