TRAVAUX PUBLICS – Un directeur du ministère meurt dans un accident

Directeur régional du ministère des Travaux publics d’Analamanga, Miora Andriamiharisoa et une femme ont péri dans un accident de voiture, à Antsoatany.

Nouvelle atterrante. La gentille et obligeante source d’informations des collègues de la rubrique Sociale est partie à la fleur de l’âge, suite à un accident de voiture survenu, hier, à Antsira-Antsoatany, dans le district d’Antsirabe II. Il s’agit du directeur régional du ministère des Travaux publics d’Analamanga, Miora Nantenaina Andria­miharisoa. L’information a été confirmée par ses collaborateurs. Une personne très proche du directeur, une femme de 34 ans, a également perdu la vie dans le drame. Une autre femme a été touchée sérieusement. Elle a été admise à la clinique Ave Maria, à Antsirabe. Elle était dans un état d’inconscience au moment où nous avons été informés de sa situation. Un autre passager reste introuvable. Cependant, il serait, lui aussi, sorti de l’accident avec des blessures. Les gendarmes se sont efforcés de le chercher partout, sans succès. Tous les quatre se trouvaient à bord d’un 4×4, une Toyota Land Cruiser, appartenant à une société chinoise.

Plusieurs tonneaux

C’est le directeur qui conduisait. Ils ont quitté Antananarivo pour rejoindre Toliara. Ils comptaient assister au mariage d’un cousin du directeur là-bas. Puis, le haut fonctionnaire aurait dû, surtout, être présent à l’inauguration de la route nationale 9, fraîchement réhabilitée, qui se tiendra jeudi prochain. Ce sera également le début des travaux de construction du pont le plus long de Madagascar au-dessus du fleuve de Mangoky, comme il a été annoncé durant le Conseil des ministres du 2 août. Pour ces raisons, le directeur et sa suite voulaient se rendre à Toliara un peu à l’avance. Ils devaient être à Antsira-Antsoatany, vers 11h. Ils roulaient sur une pente légère suivie d’un virage quand le pneu arrière gauche a crevé. Suite à une embardée, le véhicule a fait plusieurs tonneaux sur l’asphalte pour s’immobiliser et retrouver sa position normale à sa droite, hors de la chaussée. D’après divers témoignages recueillis par la gendarmerie, la trentenaire a été projetée sur le sol. Elle a rendu l’âme sur place. Le directeur a été pris en sandwich à bord. Il a été désincarcéré et transporté à l’hôpital luthérien d’Andranomadio où il a cessé de vivre. Le 4×4 a subi d’importants dégâts, selon le constat des hommes de la brigade de la police de la route d’Antsirabe.