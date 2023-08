TRANSPORT – Les mesures de sécurité routière renforcées

Une nouvelle règle. Suite à la recrudescence des accidents de la route, de nouvelles règles sécuritaires s’imposent. « Du 1er août au 7 août derniers, plus de cents accidents avec quatre-vingt-quatorze morts ont été recensés sur les routes nationales », a fait savoir la Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR). De nouvelles règles s’ensuivent pour préserver la sécurité des usagers de ces routes. Ces nouvelles règles ont été imposées vue l’intensification des déplacements en raison des vacances et des rassemblements culturels, religieux ou sportifs. La tenue des Jeux des Îles de l’océan Indien à partir de ce 25 août motive particulièrement cette décision. La DGSR veut toujours rester fidèle à son slogan « lahy tokana ny aina, ny kolikoly tsy ilaina, ny tonga soa ihany no arahabaina ». La visite technique et tout ce qui s’y rapporte figurent dans ces nouvelles mesures. Afin de renforcer la sécurité routière, les centres de sécurité routière dans tout le pays seront ouverts chaque samedi de 8 heures à 12 heures, à compter de ce samedi 19 août. Pour les jours ouvrables, ils seront ouverts dès 7 heures jusqu’à 15 heures. Les visites techniques pour les usagers des routes nationales RN1, RN2, RN3, RN4 et ceux de la RN7 ainsi que pour les transporteurs urbains seront de même renforcées. Tout cela dans le but de prévenir les risques d’accidents. « Les contrôles techniques auprès des gares routières seront maintenus et renforcés avant chaque départ », avise la DGSR, dans sa note. Les transporteurs utilisant des voitures de location et désirant transporter des voyageurs hors de leur zone de service doivent disposer d’une autorisation spéciale ainsi que d’une attestation de visite technique spéciale délivrée auprès des Agences de Transports Terrestres (ATT). Ainsi, suite aux accidents mortels résultant des négligences des mesures de sécurité, toutes les voitures doivent passer par des visites techniques régulières auprès des ATT et être entretenues.