TOLIARA – L’échouage des baleines expliqué

Le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante en personne a expliqué les raisons pour lesquelles la région Atsimo Andrefana enregistre des échouages de baleine ces derniers temps. Devant les autorités locales et des jeunes à la chambre de commerce et d’industrie de Toliara vendredi dernier, il a également avancé des chiffres. «Près de 150 000 baleines circulent autour de la Grande île et depuis 2022, nous avons enregistré vingt-et-un depuis 2022 dont cinq échouages cette année» a-t-il précisé. 138 échouages ont été recensés en Afrique du Sud et 320 pour l’Australie. Les cinq mammifères échoués cette année sur les côtes de la Grande île sont indiqués comme étant tous des baleineaux. Le changement climatique est l’un des facteurs accablant les baleines. Les décès des baleineaux sont dus aux fortes pressions exercées par les requins sur ces petites baleines. Les baleineaux meurent en mer et s’échouent sur les rives. Après l’échouage d’un baleineau à Anakao il y a deux semaines, un autre a été découvert non loin d’Ifaty il y a quelques jours et les riverains locaux se sont emparés de sa chair. Même l’arrivée des autorités du département de la pêche dans l’Atsimo Andrefana sur les lieux a été trop tardive car celles-ci n’ont pas pu empêcher la consommation du corps du mammifère. Il n’en restait plus que la carcasse. Le ministre de la Pêche a réitéré l’interdiction de la consommation de la chair des baleines pouvant entrainer une intoxication alimentaire. À lui de souligner que la pêche aux baleines n’est pas autorisée sur les eaux territoriales de Madagascar car ce sont des espèces à protéger.