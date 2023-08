TOAMASINA – La mer engloutit deux étudiants

L’Université de Barikadimy, à Toamasina, endeuillée. Deux de ses étudiants, John Pacifique Rakotozafy, deuxième année en Économie, et Achille Grâce Ratolojanahary, 16 ans, première année en Droit, ont été avalés par la mer, vendredi soir. Ils sont originaires d’Ambanja, selon les informations communiquées par la commune urbaine de Toamasina. Ils sont venus à la plage d’Ampilao Tahity Kely. Ils voulaient se rafraîchir quand les vagues les ont happés. Les autorités et forces de l’ordre se sont hâtées pour intervenir dès qu’ils ont reçu l’alerte. Le célèbre plongeur, spécialiste en sauvetage, Lalaina zanadrano, a été appelé à aider l’équipe de secours. Tous les moyens disponibles ont été déployés. Une vedette rapide a immédiatement passé au peigne fin les environs. Au bout de quelques heures de recherche, John Pacifique a été repêché mort. Un rite a été effectué et un bœuf abattu pour que la mer recrache l’autre jeune homme. Malheureusement, il demeure introuvable, selon les dernières nouvelles. Les étudiants membres de l’association originaire du Nord s’épaulent dans cette dure épreuve.