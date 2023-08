SUSPICION DE CORRUPTION – Romy Andrianarisoa arrêtée au Royaume-Uni

Révélée par le Financial Times, l’information a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, hier en fin de soirée. Un article publié par ce quotidien économique britannique rapporte que Romy Andrianarisoa, directrice de cabinet civil de la présidence de la République, a été arrêtée au Royaume-Uni, jeudi après-midi. Pour l’heure, les autorités malgaches n’ont pas réagi à l’information. Des sources confirment, néanmoins, que la directrice de cabinet Andrianarisoa est en déplacement à l’extérieur. “Un voyage privé pour lequel elle a pris un congé”, affirment-elles. Le motif de l’arrestation, selon l’article est “une suspicion de corruption”. Toujours selon le Financial Times, l’interpellation a été effectuée par la National crime agency (NCA). C’est une agence britannique spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, qui implique des acteurs autres que britanniques. Selon le quotidien d’information économique, la responsable malgache ferait l’objet “d’une inculpation”. Rapportant une déclaration de la NCA, il indique qu’accompagnée d’un certain Philippe Tabuteau, un ressortissant français désigné comme son associé, Romy Andrianarisoa serait “soupçonnée d’avoir demandé un pot-de-vin à la société minière britannique Gemfields pour obtenir des licences (…)”, sans préciser de quel type de licence il s’agit. Gemfields est une société spécialisée dans l’extraction, la transformation et la vente de pierres précieuses colorées. La somme de “225.000 livres et une participation de 5% dans Gemfields”, auraient été demandées par les deux associés, rapporte le Financial Times. L’article ajoute que c’est la société minière britannique qui aurait informé la NCA des faits. L’arrestation aurait été faite durant une réunion où les conditions précitées auraient été formulées, selon toujours le quotidien d’information économique. L’article ajoute, “l’arrestation fait suite à une enquête rapide sur des soupçons de corruption active”.