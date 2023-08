Oppenheimer : entre génie scientifique et tragédie humaine

AAvec le rose qui colore le vent de la mode soufflé par le phénomène Barbie, les salles de cinéma sont aussi le lieu d’une frappe atomique dont la déflagration a saturé le box-office. Le film Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, a conquis un public qui vit à une époque où la menace nucléaire est bien un péril qui peut toujours se concrétiser, une permanente épée de Damoclès qui tient à un crin de cheval susceptible d’être tranché, à tout moment, par les caprices des passions humaines. L’arme nucléaire, elle-même, est un produit de ce penchant prométhéen de la démesure, trop souvent porteur d’une terrible prophétie annonciatrice de malheurs. Et la vie du père de la bombe atomique, portée par le film-événement, est un de ces récits tragiques. Les hommes ont, depuis longtemps, franchi le seuil de la simple perception pour aller au-delà, guidés par le feu sacré de la science, cette précieuse lumière, comme celle que Prométhée a volée, qui a été utilisée pour le meilleur, mais bien trop souvent pour le pire.

L’éclairage de la science, porté par Robert Oppenheimer, a engendré Little Boy et Fat Man qui ont respectivement dévasté, en un temps record Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Deux produits du héros du film-star du moment, incarné par Cillian Murphy, qui était loin, comme Prométhée, de mesurer l’ampleur vertigineuse des dégâts que son invention laissera sur son passage. Car à partir de là, le destin du monde est celui d’un cataclysme nucléaire en puissance. Conscient du potentiel destructeur qu’il a créé, Oppenheimer terminera sa vie en étant altéré par la culpabilité. Robert Oppenheimer, terrifié par l’ampleur de l’horreur dont est capable l’invention sortie du projet Manhattan, qu’il a dirigé, démissionna en 1949, la conscience rongée par les remords. L’histoire retiendra alors l’extrait, devenu fameux de la Bhagavad-Gita, un des poèmes hindous les plus sacrés : « Je suis devenu la Mort, le destructeur de Mondes. », expression de cette affliction qui a affecté Oppenheimer, devenu un avatar de Prométhée qui est dans la phase pénible et douloureuse de l’attachement sur le mont Caucase avec le foie, régénéré la nuit, qui est dévoré quotidiennement par l’aigle de Zeus. Et c’est notre tendance à céder aux pulsions prométhéennes qui est, à nouveau, interpellée.

Car aujourd’hui, ce qu’Albert Camus a écrit, dans Combat, après les carnages atomiques de 1945, est plus que jamais d’actualité: « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques… »