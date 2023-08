MOTOCROSS OF AFRICAN NATIONS – Madagascar complète le podium du 125cc

Essai concluant. Les porte-fanions malgaches à la treizième édition du Motocross of African nations (MXoAN), l’équivalent de la coupe d’Afrique, n’ont pas démérité lors de leur toute première participation. La Grande Ile complète le podium dans la catégorie 125cc. L’équipe malgache composée de deux pilotes, en l’occurrence, Miaro Razafimahefa et Sikina Kentin, s’est hissée à la troisième marche, derrière l’Afrique du sud, vainqueur de la catégorie, et l’Ouganda occupe la deuxième place. «On prend les deux meilleurs temps de chaque nation dans chaque catégorie et on totalise les points de ses deux meilleurs résultats», explique le président fondateur de la fédération malgache du motocyclisme (FMaM), Dadou Razafindrakotohasina, un des encadreurs des pilotes sur place. Madagascar a engrangé un cumul de 22 points sur les trois manches, 6 points à l’issue de la première, puis, 8 points et 7 points lors des deux suivantes. Largement devant, l’Afrique du sud a enregistré, pour sa part, 101 points, et 46 unités pour l’Ouganda. Dans la catégorie 85cc, Madagascar, alignant Jeremy Rakoto- arimanana, Besson Guillaume Tsiranana et Leung Yen Sincère, finit au pied du podium. Et dans la catégorie 65cc, Thomas Ramanantsoa et Rowan Croft terminent, de leur côté, sixièmes. La fédération a présenté huit jeunes pilotes de 9 à 17 ans à cette joute continentale.