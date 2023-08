JIOI 2023- RUGBY À VII – Les Ladies Makis super favorites pour l’or

À onze jours de la cérémonie d’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va abriter du 25 août au 3 septembre, les Ladies Makis de rugby à VII, comme tous les autres porte-fanions de Madagascar, sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. Après une première participation remarquée lors de la Coupe du Monde de Rugby à Sept en 2022, au Cap, Madagascar a participé aux World Rugby Sevens Challenger Series fin avril 2023. Ces deux rendez-vous n’ont pas donné les meilleurs résultats que tout le monde a espérés pour les Ladies Makis (9e place aux Challenger Series), mais ont eu le mérite de montrer que le rugby féminin malgache pourrait performer au plus haut niveau.

Pièces maitresses

Pour se racheter, la XIe édition des JIOI de 2023 est une occasion, pour les porte-fanions de Madagascar, de montrer qu’elles sont les reines de l’océan Indien dans cette discipline. Selon l’expression “Prudence est mère de sûreté”, Malagasy Rugby, qui travaille avec la JICA, Japan International Cooperation Agency ou l’Agence japonaise de coopération internationale, renforce la technique des ladies Makis en améliorant les jeux de touche et de la mêlée par l’intermédiaire de trois experts japonais Atsuya Isotani, Kazuto Sato et Teruhiko Terunuma. Conscients du potentiel malgache en matière de rugby féminin et masculin, les deux ministres coaches de la discipline, à savoir Gabriella Vavitsara Rahantanirina, ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Richard Jean Bosco Rivotiana, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, en rendant visite à nos athlètes, ont motivé encore plus ces derniers avec les différents dons qu’ils ont offerts le 10 août dernier, lesquels sont composés de divers médicaments, de maillots d’entraînement, de sommes d’argent pour les membres des deux équipes nationales et les staffs techniques. Les expérimentées, Claudia Maminirina Rasoamalala en tant que capitaine, Délphine Sarindra Raharimalala, Valisoa Erickah Razakaniaina ou Marie Christine Bodonandrianina, sont les pièces maitresses de l’équipe nationale féminine de rugby à VII et elles ont pour mission de ramener l’or pour le clan malgache. Pour Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, il est clair et catégorique : « Les deux médailles d’or de la discipline de rugby à VII reviennent à Madagascar. C’est indiscutable. Nos joueurs et joueuses n’ont aucun doute là-dessus et nous de même. On a hâte d’y être »