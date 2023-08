FORMATION PROFESSIONNELLE – Les jeunes formés à des métiers techniques spécifiques

Les jeunes vont être formés efficacement à des métiers techniques spécifiques. La qualité des formations sur des métiers essentiels à la transformation économique va s’améliorer et se standardiser. Des référentiels de neuf métiers techniques ont été élaborés. «Ces référentiels, conçus minutieusement pour répondre aux besoins réels du monde professionnel, définissent l’ensemble des compétences nécessaires pour chaque métier. Ils garantissent que la formation soit parfaitement adaptée aux attentes du terrain, assurant aux jeunes formés des opportunités d’insertion professionnelle optimales », peut-on lire dans un communiqué de presse, dans le cadre de la restitution de ces documents qui s’est tenue dans la région Anosy, la semaine passée. Ces référentiels ont été conçus pour le maçon, le peintre, le conducteur d’engins de manutention, le conducteur d’engins de travaux publics, le soudeur, le plombier, le mécanicien industriel, l’échafaudeur et l’électricien industriel. Des métiers qui constituent la colonne vertébrale de nombreux projets d’infrastructure et d’industrie à travers le pays, qui pourtant sont, souvent sous-estimés. Ces documents ont vu le jour grâce au Tekfutura, au QMM Rio Tinto, au Fonds malgache de formation professionnelle (FMFP) et au ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP). « Le ministère agit comme un facilitateur et un guide dans ces démarches. Nous sommes fiers d’assister à l’aboutissement d’un projet qui respecte toutes les étapes essentielles, démontrant une véritable vision innovante pour la formation», souligne le directeur général du METFP.