FORMATION – La faculté de médecine dentaire en difficulté

L’Institut d’odonto-stomatologie tropicale de Madagascar (IOSTM) célèbre ses 45 ans d’existence. Il rencontre de nombreux problèmes, actuellement. L’Institut d’odonto-stomatologie tropicale de Madagascar (IOSTM) à Mahajanga est en difficulté. Il fait face à de nombreux problèmes, tels que le manque d’enseignants permanents, comme dans la plupart des facultés des universités publiques. Les équipements de certains départements comme le «laboratoire de prothèse dentaire», la « salle de travaux pratiques» sont archaïques. Se doter d’un groupe électrogène est également urgent pour cet établissement, face au délestage qui sévit dans cette Ville des fleurs. L’électricité est primordiale pour la formation. Ces problèmes ont été soulevés lors de la célébration du 45e anniversaire de cet institut qui s’est tenu à Mahajanga, du 8 au 11 août. Cet institut est le seul centre de formation en médecine dentaire, dans tout Madagascar. Depuis son ouverture en 1977, mille quatre cent vingt-huit dentistes sont sortis de cet institut. Vingt-quatre sont devenus des spécialistes, et une cinquantaine sont des militaires. Près de cinquante étrangers y ont également suivi leurs études, à savoir des maliens, des camerounais, des sénégalais et des comoriens. Ces dentistes ne sont pas suffisants face aux besoins de la population. A Madagascar, un dentiste s’occupe de vingt mille habitants, alors que les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont de un dentiste pour dix mille habitants. En conséquence, beaucoup n’ont pas accès aux soins dentaires dans la Grande île, notamment, ceux dans la brousse. La plupart des dentistes sont concentrés dans les grandes villes. Des extractions dentaires gratuites ont été effectuées, depuis le mois de juillet, à Mahajanga, dans le cadre de cette célébration. C’est une aubaine. La grande majorité des malgaches (ndlr : plus de 80% selon une source auprès du ministère de la Santé publique) ont un problème de santé bucco-dentaire. « Le manque de source en fluor dans l’alimentation et l’eau, et le manque d’hygiène pour prévenir la carie dentaire par le brossage régulier, réunis, constituent les facteurs de ce problème bucco-dentaire », explique un spécialiste de la santé bucco-dentaire. Les dentistes recommandent le brossage des dents, trois fois par jour, après les repas, et avec une brosse à dent et une pâte à dentifrice comme le produit Formula. « La santé bucco-dentaire est délicate ; donc, il ne faut pas donner à la population des produits qui sont non conformes », lance Vatosoa Rajaonarison, un représentant de la marque Formula qui a soutenu l’IOSTM dans cette célébration. Il faut faire attention aux produits contrefaits qui inondent le marché.