FOOTBALL – ÉLECTIONS LIGUES – Reconduit, Tôta vise plus haut

Réélu à la tête de la ligue de football d’Analamanga, Henintsoa Rakotoarimanana alias Tôta est un des prétendants au poste de président de la Fédération malgache de football (FMF).

Les élections au niveau des vingt-deux ligues régionales de football se sont tenues samedi. Le président sortant, Henintsoa Rakotoarimanana alias Tôta est réélu officieusement à l’unanimité, sans adversaire au poste du président de la ligue d’Analamanga pour le prochain mandat de quatre ans. L’assemblée générale élective de la ligue d’Analamanga s’est déroulée à la mairie d’Andoharanofotsy. Il a occupé ce fauteuil depuis 2010 et ce sera ainsi son quatrième mandat. «La ligue va désormais aider les clubs à monter des projets et collaborer avec les communes, les districts et les sociétés locales. Nous allons convaincre les responsables à apporter leur soutien aux clubs dans leurs localités respectives» confie le président reconduit. «Encouragé par les clubs et sections d’Analamanga ainsi que d’autres acteurs du football malgache, j’ai l’ambition de viser plus haut, le poste du président de la fédération» a annoncé le maire d’Andoharanofotsy, président de l’association des Clubs de football élites de Madagascar (CFEM) et président fondateur du Club centre de formation de football d’Andoharanofotsy (CFFA), Tôta juste après sa reconduction à la tête d’Analamanga. Ce dernier rejoint ainsi les autres prétendants, qui n’ont pas encore annoncé officiellement leur candidature entre autres Victorien Andrianony, président par intérim de la fédération et Alfred Andriamanampisoa deuxième vice-président, … L’élection du président et les membres du comité exécutif de la fédération malgache de football aura lieu le 14 octobre.

Officieux

En attendant la proclamation officielle de la commission électorale, quelques résultats officieux des élections dans d’autres ligues sont déjà connus. Justin Rakotondranandro remporte la victoire à Bongolava face à quatre autres candidats. Ancien dirigeant et multidisciplinaire, ce professeur d’EPS occupait le poste du président de la section et délégué de la Jeunesse et des Sports à Amparafaravola, ex-arbitre national, ex-joueur du TIM à Arivonimamo et champion de Madagascar en 400m l’an 1976. L’ancien président de la ligue d’athlétisme de Boeny, Maeva Portos est élu à la tête de la ligue de football de la même région en devançant ses sept adversaires. Dans la ligue de la Haute Matsiatra, Solofotafika Mamindraibe dit Mamy Be, président du club Zanakala FC et ancien président de la fédération malgache de kickboxing est élu président de la ligue de la région. Il a engrangé quatre voix des sept sections existantes. Dans les autres régions, Adolphe Ranasolo Andriamalala candidat unique est élu à Itasy, Régis Randrianantenaina à Atsimo-Andrefana et Noel Bienvenue Rabibisoa à Menabe. Les vingt deux présidents de ligues nouvellement élus voteront le nouveau président de la fédération à la mi-octobre.