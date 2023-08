FOOTBALL – COUPE DU PRÉSIDENT – Antananarivo et Antsiranana en demi-finales

Deux sélections valident leur ticket. Antananarivo et Antsiranana se qualifient en demi-finales de la Coupe du président. La phase de groupe a procédé à la quatrième journée, hier, au stade Elgeco Plus au By-Pass. Antananarivo a disposé sèchement de Toliara sur un score fleuve de 5 buts à 1, samedi. Le score a été de un partout à la pause. Le milieu gauche de la capitale, Armando, homme du match, a ouvert la marque dès la 2e minute qui a été égalisé à la 16e minute grâce au but signé Tony, sur pénalty. Antananarivo a inscrit quatre buts de plus en deuxième période, réalisations de l’attaquant Dimby (53e), du défenseur central Urgino (57e), Cocka (65e) et de Tsila (92e). La sélection hôte occupe la position de leader du groupe 1 avec un cumul de 4 points, devant Toamasina (1 point) et Toliara (0). Antsiranana a également validé, hier, son ticket pour la phase finale après sa victoire par 3 à 2 contre Mahajanga. L’homme du match, Florian, attaquant d’Antsiranana a réalisé un joli triplé (35e ,53e ,94e). Les Majungais ont pourtant mené en début de match grâce aux buts marqués par Ramadan (23e) et Podol (25e). Antsiranana se trouve en pole position du groupe 2 (3 points), talonné par Fianarantsoa (1 point) et Mahajanga (1 point). La phase de poule se poursuivra jusqu’au mardi. Toamasina rencontrera, cet après-midi, Toliara, comptant pour la cinquième journée. Et demain, Fianarantsoa affrontera Antsiranana. Les demi-finales auront lieu, toujours au stade Elgeco Plus, le jeudi 17 et le vendredi 18 août. La finale, précédée du match pour la troisième place, se tiendra, dimanche, au stade Barea à Mahamasina.