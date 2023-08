ENVIRONNEMENT – La nomination d’un directeur général de l’office national pour l’environnement réclamée

Effervescence chez les Organisations de la Société Civile qui réclament la nomination d’un nouveau directeur général à l’Office National pour l’Environ­nement (ONE) « dans les plus brefs délais ». Un front commun pour faire face à une « situation alarmante » comme elles avaient indiqué dans une lettre ouverte publiée vendredi. L’absence d’une tête à cette institution nationale la handicaperait grandement. « L’ONE doit tenir son rôle sans faille […] sans être exhaustif et au regard des défis actuels qui incombent à cette organisation, il semble que l’ONE est fortement handicapé par une gestion assez baroque qui empêche cette institution de fonctionner comme il se doit », avaient dénoncé les Organisations de la Société Civile. A rappeler que l’ancien directeur général de l’ONE avait été limogé, quelques mois plus tôt, par un décret abrogeant sa nomination, en Conseil des ministres. Actuellement, c’est l’actuel secrétaire général du ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) qui assure la fonction de DG par intérim au sein de l’office, en plus de celle du président du conseil d’administration de l’ONE. Les quelques OSC qui avaient signé cette communication n’ont pas non plus tiré à blanc vis-à-vis de la politique environnementale en lien avec la construction d’infrastructures. « Dans cette période pré-électorale où les risques de pillage et de trafic de ressources naturelles sont élevés, l’application de la loi se trouve parfois défaillante », ont-elles pointé du doigt. La mission de l’ONE, justement, est de veiller « à ce que les activités économiques ne se fassent pas au détriment de l’environnement » et de prévenir les risques environnementaux dans les investissements publics et privés. Faute d’avoir un directeur général, la seule personne agréée par le décret de Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE), certains processus d’évaluation environnementale sont restés au point mort depuis quelques temps, alors que les projets de construction de grande envergure comme les routes, les aménagements urbains et autres vont bon train. Des travaux d’aménagements qui nécessitent l’intervention de l’ONE.