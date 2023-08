CONCERT – Rebika reste égal à lui-même

Antsahamanitra a accueilli avec enthousiasme le spectacle de Rebika au grand complet, hier, marquant ainsi le début des célébrations du 35e anniversaire du groupe.

Les fans de Rebika se sont donnés rendez-vous à Antsahama­nitra et ont afflué en masse, laissant de nombreux admirateurs à l’extérieur en raison de places épuisées. L’événement s’est avéré être un succès retentissant pour Rebika, même après plusieurs années d’absence de la scène au grand complet. « Nous avons non seulement ressenti l’ambiance vibrante, mais nos yeux ont été régalés par les chorégraphies synchronisées exécutées par Rebika. Leurs tenues entièrement blanches, associées aux chansons harmonieuses, ont défini ce spectacle. J’ai eu tout ce que j’attendais de ce concert. Je suis vraiment ravi », exclame Faniry Haja, un des spectateurs enthousiastes. Les spectateurs sont restés captivés jusqu’à la toute fin. Rebika a maintenu le public de bonne humeur avec ses titres emblématiques tels que « Ento aho », « Tiako izy », « Miredareda », « Ho avy ve » et bien d’autres. « Nous sommes satisfaits, même si nous étions anxieux au départ quant à la participation des fans. Mais la présence de ces foules nombreuses prouve notre succès», avoue Lalaina Randria­manantsoa, organisateur au sein Lax Pro.

35 ans de scène

Après cette performance triomphale à Antsaha­manitra, une tournée étendue à travers toutes les régions de Madagascar est prévue. « Nous continuerons à suivre le groupe alors qu’ils célèbrent leurs 35 ans avec leurs fans de provinces”, confirme l’organisateur. Ce spectacle réunit l’ensemble complet de Rebika après des années d’absence de certains membres tels que Heritiana et Ranix qui vivent à l’étranger. « Cette représentation nous ramène à nos débuts sur la scène d’Antsahamanitra. Et 35 ans plus tard, nous sommes toujours là, au complet. Les spectateurs étaient comme cela à l’époque, et ils sont toujours présents maintenant. Des spectacles pour toutes les provinces de Madagascar sont prévus pour l’année prochaine, car cette année, nous allons entièrement nous concentrer sur les élections, même en tant qu’artistes que nous sommes », termine Lucien du groupe Rebika.