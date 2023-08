BACCALAURÉAT – Fianarantsoa affiche un taux de réussite de 57,89 %

Les résultats des examens du baccalauréat, toutes séries confondues, dans la Province de Fianarantsoa ont été publiés dans l’après-midi du dimanche 13 août 2023.

Le premier résultat sorti. L’Université de Fianarantsoa est la première à sortir les résultats à l’examen du baccalauréat, hier, dans l’après-midi. Plus de la moitié des candidats ont réussi. Le résultat affiche un taux de réussite de 57,89 %, toutes séries confondues. Soit une importante hausse si pour 2022, l’on comptait 43,95 % d’admis. Parmi les 34 921 candidats, les 19 185 sont admis. L’enseignement général bat l’enseignement technique pour Fianarantsoa tant sur la nombre de candidats que sur le nombre d’admis. L’enseignement général a admis 19 372 contre 613 candidats pour l’enseignement technique. Comme à l’habitude, la série A1 bat périodiquement le record sur le taux de réussite affiché. Avec 72,61 % d’admis, soit 1 063 admis sur 1 464 candidats. Vient après la série A2, 62,39 %, avec 13 150 admis sur 21 078 inscrits. La série L affiche 66,18 % avec 1 485 admis sur 2 244 inscrits. La série C montre un taux de réussite de 63,61 % ; avec 187 admis pour les 291 inscrits. L’OSE donne un taux de réussite de 53,99 % qui équivaut à 656 candidats admis sur 1 215 inscrits. La série D montre un taux de 44,01 %, avec 2 151 admis sur les 4 887 inscrits. La série S affiche le taux le plus bas avec ses 30,28 %, soit 680 admis sur les 2 246 inscrits. Enfin, l’enseignement technique aborde un taux de réussite de 56,08 % avec la participation des 1 093 candidats et une admission de 613 candidats.

Un bon résultat

Malgré les quelques couacs auxquels les candidats ont fait face, Fianarantsoa affiche quand même de bons résultats. Le cas de fuite puis retard de sujet en Histoire-Géographie a été l’anomalie la plus remarquable de ces examens. Non seulement pour les candidats en enseignement général, mais l’enseignement technique aussi on a été victime. La concentration a été perdue pour tous les candidats lors du premier jour à cause de cela. Les candidats ont quand même montré leur capacité à faire face aux imprévus. Et ce bon résultat le confirme pour Fianarantsoa. La plupart des résultats ont été satisfaisants par rapport à l’année dernière pour cette province. Un baccalauréat qui a été jugé passé au calme. Citons pour exemple la série A1 qui a affiché un résultat de 50,73 % en 2022 et la série OSE 51,45 % l’an passé. Des résultats qui sont bien inférieurs à ceux de cette année. On peut dire que les candidats ont su surmonter ces difficultés et ont pu montrer leur bon niveau. Nous attendons donc les résultats pour Antananarivo qui devraient sortir cette semaine en même temps que ceux des autres régions. Une source auprès de la Direction des Examens Nationaux a annoncé que la délibération pour Antananarivo se fera vers le 17 août et les resultats sortiront peu après.