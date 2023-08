ASIEF – Le MDN sur la plus haute marche

Après quatorze jours de compétition avec des hauts et de bas dans la capitale du Grand Port à Toamasina, le Championnat national de l’Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires ou ASIEF a pris fin samedi. Le ministère de la Défense nationale (MDN) a raflé le plus de médailles pour s’adjuger la plus haute marche du podium avec ses 48 médailles dont 18 en or, 20 en argent et 10 en bronze. Le ministère de l’Éducation nationale (MEN) se place en seconde position avec ses 17 médailles : 9 en or, 3 en argent et 4 en bronze. La Paositra Malagasy ou PAOMA s’adjuge la troisième marche du podium en totalisant 16 médailles avec 8 en or, 4 en argent et 4 en bronze.