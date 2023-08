ANTSIRANANA – Vers une production d’énergie plus durable

La commune rurale de Ramena, plus précisément le fokontany d’Ankorikahely a vu la visite du président de la République Andry Rajoelina, lors de son séjour dans le Nord.

Il a procédé à l’inauguration d’une première phase du projet d’hybridation solaire (parc solaire), qui produit actuellement 2,449 mégawatts, pour la partie solaire, injectés directement dans le réseau de la Jirama pour alimenter la ville entière. C’est le fruit d’une collaboration entre la Jirama, l’Enelec et Diego Lidera Green Power, chargée de la production. Installé sur une surface de 140 225m², ce parc générera 4 735 MWh par an. Ainsi, cette commune est gâtée par le régime actuel car il n’y a pas si longtemps, la route goudronnée de 18 km de long dans la région a été inaugurée par lui-même et maintenant il y a ce parc solaire. D’après les explications fournies par le directeur administratif de Filatex Energy, Tahina Ramaro­mandray, cette réalisation permet non seulement de fournir de l’électricité aux 3 600 ménages supplémentaires à travers l’exploitation de l’énergie solaire, mais aussi de réduire de 1 889 tonnes par an l’émission de CO². L’hybridation des centrales thermiques avec des sources d’énergie solaire représente une avancée majeure dans la transition énergétique du pays. En combinant les avantages des centrales thermiques existantes avec l’énergie solaire, Filatex Energy, fière de partager ses atouts au profit de la population, vise à améliorer l’ efficacité énergétique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à garantir un approvisionnement électrique plus stable et durable , ainsi qu’ à aider la Jirama dans sa politique de redressement.

Choix stratégique

En outre, l’hybridation de la centrale d’Antsiranana a permis d’utiliser trois générateurs au lieu de quatre pendant la journée avec les plus de 6 048 panneaux solaires déployés, réduisant ainsi la consommation de carburant puisqu’ils dépendent des 2,4 mW produits par la centrale solaire. Filatex Energy a également créé des opportunités d’emplois par l’intermédiaire de sous -traitants pendant la première phase de construction, et pour sur le site du projet , 100 % des employés étaient locaux. Ce parc d’Ankorikahely est la troisième centrale solaire achevée après celle de Mahajanga et de Toamasina et celle de Toliara et sera inaugurée prochainement. Bientôt, la deuxième phase d’hybridation commencera, ce qui fournira un total de 49 mégawatts indiqués à l’aide de l’hybridation solaire -thermique en partenariat avec la Jirama, pour un meilleur confort des usagers mais également afin de mieux préserver l’environnement. Le président Andry Rajoelina a saisi cette occasion pour affirmer que la solution pérenne en ces jours de crise énergétique est la production d’énergie renouvelable. L’utilisation de l’énergie solaire est sûre afin de réduire à la fois la consommation de carburant et d’atténuer le délestage.

Il a indiqué que Madagascar dispose de vent et de soleil or la majorité de la population est privée d’électricité. C’est pour cela que le choix stratégique de son gouvernement se tourne vers les énergies renouvelables pour concrétiser la velirano-2 « lumière pour tous » et qui s’inscrit dans une volonté de réaliser la transition énergétique de Madagascar. Lors de la cérémonie d’inauguration du parc solaire, il a souligné l’importance des infrastructures productrices d’électricité. Il a dit que si le pays veut changer, il doit arrêter la production d’électricité qui utilise le fioul car cela est budgétivore de l’État. Il a confié que le gouvernement dépense plus de 250 millions d’ariary par mois de carburant pour faire fonctionner la Jirama d’un grand district comme Antsiranana. Or, seuls 20% de la population en bénéficient. Cependant, le service proposé par la Jirama a suscité des plaintes des usagers de l’électricité en raison de coupures interminables causées par la rupture de carburant. Sans parler de la hausse constatée à l’arrivée de la facture. Par ailleurs, le locataire d’Iavoloha a également indiqué que d’ici à la fin de l’année, des fonds seront alloués aux trente-huit districts différents à travers Mada­gascar, afin que chacun d’entre eux puisse bénéficier d’un parc solaire comme à Antsiranana.