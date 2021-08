Clôture de la session parlementaire – Le futur gouvernement attendu de pied ferme

La session extraordinaire du Parlement a pris fin, hier. La formation du futur gouvernement a été le fil conducteur des discours de clôture des présidents des deux Chambres.

C’est le moment. Christine Razanamahaso la, présidente de l’Assemblée nationale, et Herimanana Razafimahefa, président du Sénat, s’accordent à dire qu’il est temps d’opérer des changements au sein du gouvernement.

Le contexte étant, la formation du nouveau gouvernement a été le point d’orgue des allocutions de clôture de la session extraordinaire des deux Chambres parlementaires, hier. Herimanana Razafimahefa affirme sa confiance sur le fait que le président de la République désigne des personnes emplies de sagesse et compétentes au sein de la nouvelle équipe gouvernementale.

Christine Razanamahasoa, pour sa part, s’attend à ce que ce remaniement apporte un nouvel élan à l’Exécutif pour apaiser les maux de la population et concrétiser plus rapidement les Velirano du Chef de l’État. Le message adressé par la présidente de la Chambre basse a été plus prononcé, hier. Mettant l’accent sur les conséquences de la pandémie due à la Covid-19, la dame au perchoir demande au nouveau gouvernement qu’il trouve rapidement des solutions pour améliorer le volet social et le pouvoir d’achat de la population.

Résultats

La boss de l’Assemblée nationale s’adresse, particulièrement, à Christian Ntsay, Premier ministre. Elle rappelle qu’étant le capitaine d’équipe, de son leadership dépend aussi la performance du gouvernement. L’obligation de résultat qui incombe à la nouvelle équipe gouvernementale a, justement, été soulignée dans les discours de clôture de la session extraordinaire du Parlement, hier.

C’est Christine Razanamahasoa, toujours, qui a été la plus incisive dans ses propos. Soulignant que les voyants sont au vert, la présidente de l’institution de Tsimbazaza déclare, «la population s’attend à des résultats à la hauteur des outils et moyens à disposition». La dame au perchoir rappelle, en effet, que le gouvernement est «inébranlable», puisqu’il est soutenu par une majorité confortable au Parlement. Elle ajoute, du reste, que les financements internationaux affluent également.

La présidente de l’Assemblée nationale a profité de son allocution d’hier, par ailleurs, pour rappeler que son institution s’attend «à ce que les députés qui le méritent», figurent dans la liste des nouveaux membres du gouvernement. Selon des indiscrétions, le groupe parlementaire de la coalition présidentielle IRD, a remis une liste de députés ministrables au Premier ministre.