Manarintsoa Anatihazo – Le feu détruit tout un atelier

Un terrible incendie s’est déclaré dans le quartier de Manarintsoa Anatihazo, non loin d’une université privée, hier vers 5 heures. Construit en bois, un grand atelier de confection de chaussures et de sacs, comprenant six toits et appartenant à des cousins, a été réduit en cendres. Aucune perte en vie humaine n’a toutefois été déplorée dans ce sinistre.

Deux voitures en stationnairement, deux motos et trois bicyclettes se trouvant sur les lieux ont été consumées, selon leur propriétaire interrogé par la police du quatrième arrondissement lors de l’évaluation de dégâts.

L’origine du brasier reste indéterminée. L’entourage n’a rien remarqué que lorsqu’une colonne de fumée s’est dégagée du toit. Des crépitements commençaient également à se faire entendre. En proie à une panique totale, les riverains se sont précipités pour se servir de seaux d’eau pour asperger le local en feu. Certains ont alerté les sapeurs-pompiers, tandis que d’autres habitant les maisons mitoyennes se sont dépêchés pour déplacer leur mobilier.

L’intervention des secouristes était nécessaire pour venir à bout des flammes vers 6 heures et 30 minutes. La police du secteur a sécurisé le périmètre pendant la confusion.