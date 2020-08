Dialogue politique – Face à face entre le pouvoir et l’UE

Le décor sera planté au palais d’État d’Iavoloha, ce jour. Il s’agit du 8e dialogue politique entre les autorités malgaches et les ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne. Il s’agit du 2e depuis le début du mandat de Andry Rajoelina, président de la République. Malgré la crise sanitaire, le rendez-vous sera en présentiel pour les ambassadeurs européens sur le territoire et par visio-conférence pour ceux résidant hors de la Grande île.

Prévu par l’accord de Cotonou, le dialogue politique sert à faire le point sur la coopération entre les États signataires et l’UE, mais aussi, à définir ensemble les axes à renforcer. Cette année, le rendez-vous se déroule dans un contexte particulier à cause de la crise causée par la pandémie du coronavirus. L’Europe et ses États membres, justement, sont particulièrement actifs dans l’appui de Madagascar dans la riposte contre la Covid-19.

Durant le conseil des ministres du 23 juillet, l’Exécu­tif a fait part de ses intentions durant ce dialogue politique. Il s’agit de réorienter la coopération sur les besoins réels du pays. Les principes de la bonne gouvernance et de la démocratie sont deux lignes majeures de l’accord de Cotonou. Les organisations de la société civile pointent, cependant, du doigt les éventuelles déviances sur ces sujets. Il est probable que la question soit abordée à Iavoloha.