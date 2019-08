Rugby – Africa women’s cup : Lourde défaite des Makis dames

73 à 0 entre l’Afrique du Sud et Madagascar. Il n’y a pas eu photo, hier au stade Bosman de Johannesburg. Les Makis dames se sont lourdement inclinées face aux Springboks, pour leur deuxième apparition à l’Africa Women’s Cup de rugby à XV.

À domicile, les Sud-Africaines ont fait parler leur maîtrise technique, ainsi que leur supériorité physique. En face, les Malgaches ont essayé à se reprendre après leur revers de vendredi dernier contre le Kenya. Sauf qu’elles sont tombées sur un os. Une redoutable formation du pays arc-en-ciel, qui avait déjà réalisé une première démonstration lors de la première journée, en écrasant l’Ouganda par 89 à 5.

La sélection féminine malgache était donc prévenue. Elle allait affronter l’une des meilleures équipes africaines, si ce n’est la meilleure. Et le constat a été sans appel vu le résultat final. Il s’agit de la deuxième victoire du pays hôte.

Sauver l’honneur

Dans l’autre rencontre de la journée, les Kenyanes ont également décroché un deuxième succès consécutif. Elles ont disposé des Ougandaises sur le score de 37 à 5. Pour la troisième et dernière journée de la compétition, fixée pour ce samedi 17 août, le Kenya et l’Afrique du Sud s’affronteront pour le titre continental. Ce tournoi sert également de qualification pour les Jeux Olympiques 2020 et la Coupe du Monde 2021.

Dans l’autre affiche de cette ultime journée, Madagascar sera aux prises avec l’Ouganda. Pour les Makis, il s’agira de sauver l’honneur, cette fois-ci, et de chercher à boucler cette Africa Women’Cup sur une bonne note, après deux revers consécutifs.