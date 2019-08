Rallye du Boeny : Les T2 en trouble-fêtes

Trente équipages seront au départ du Rallye du Boeny. Parmi eux, les coureurs en T2 pourraient chambouler l’équilibre des forces.

Revenons en août 2018. Au volant de sa Nissan Navara, le duo Mathieu-Tsiresy termine dans les trois premiers du Rallye du Boeny. Leur premier podium avec « le camion ». À Mahajanga, les tout-terrains jouent souvent les trouble-fêtes et chamboulent le classement. Ils seront scrutés de près ce weekend, lors de la quatorzième édition du « rallye vacances ». Teddy et Herman avec leur Ford Ranger tout particulièrement. Vainqueurs de la catégorie lors de la dernière course en date, en juillet à Moramanga, ils se présentent comme les hommes à battre pour les trois autres paires évoluant sur des pick-ups, à savoir Haja Danielson-Rivo (SsangYong Musso), Davonjy-Tsilavo (Foton Tunland), et Freddy-Jimmy (Isuzu D-Max). Leur bataille à quatre promet de rythmer cette cinquième manche de la saison, qui débute ce jeudi.

Belinta Circuit A annulé

Trente équipages seront au départ de ce Rallye du Boeny. Les principales têtes d’affiche du championnat s’affronteront de nouveau à cette occasion, notamment les frères Randrianarivony, Rivo-Ando (Subaru Impreza), qui mènent au classement général, ainsi que leurs rivaux, en l’occurrence Bona-Ny Anjara, Fred-Andry Tahina, et bien évidemment Tahina-Ranto, victorieux à Moramanga, tous sur Subaru.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Oliver et Haingo Ramiandrisoa évolueront sur une Citroën C2. On a hâte de voir ce que cela donnera en 2RM pour les anciens doubles champions nationaux, où ils seront aux prises avec les Nirina-Alcazaria Jr (Peugeot 206), Anjabob-Tsitsi (VW Golf) et autres…

Hier, le parcours du rallye a subi une modification de dernière minute. Les super-spéciales prévues sur le site de Belinta ont été annulées. Il s’agit plus précisément des ES6 et ES13 Belinta Circuit A.